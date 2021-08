Vorsprung durch Technik. De baseline van Audi vat in drie woorden samen waar het voor staat. Technologische vernieuwing is de rode draad doorheen de geschiedenis van het Duitse premiummerk en is actueler dan ooit. De baseline verscheen voor het eerst in een advertentie in 1971.

What's in a name? Audi is de Latijnse vertaling van het Duitse woord Horch en betekent 'luister', een knipoog naar de familienaam van de Audi-oprichter August Horn. Die laat in 1909 de eerste Audi Type A van de band rollen. In de daaropvolgende jaren gaat het autobouwer August Horch voor de wind maar in de nasleep van de beurscrash van 1929 raakt Audi in geldnood en is het genoodzaakt een alliantie aan te gaan met DKW, Horch en Wanderer. Dat gebeurt in 1932. Als nieuwe merknaam komt Auto Union uit de bus, op de gevel prijkt een nieuw logo in de vorm van vier ringen.

...

What's in a name? Audi is de Latijnse vertaling van het Duitse woord Horch en betekent 'luister', een knipoog naar de familienaam van de Audi-oprichter August Horn. Die laat in 1909 de eerste Audi Type A van de band rollen. In de daaropvolgende jaren gaat het autobouwer August Horch voor de wind maar in de nasleep van de beurscrash van 1929 raakt Audi in geldnood en is het genoodzaakt een alliantie aan te gaan met DKW, Horch en Wanderer. Dat gebeurt in 1932. Als nieuwe merknaam komt Auto Union uit de bus, op de gevel prijkt een nieuw logo in de vorm van vier ringen. Dochterbedrijf van Volkswagen Na de Tweede Wereldoorlog wordt nazi-Duitsland opgesplitst in een kapitalistisch westelijk en een communistisch oostelijk deel. Via omwegen slaagt Volkswagen erin de Audi-aandelen in handen te krijgen, het begin van de wederopstanding als zelfstandig merk onder de vleugels van Volkswagen. De verouderde en sterk vervuilende tweetaktmotoren worden vervangen door een moderne 1.7 liter viertaktmotor van Mercedes-Benz. In 1968 maakt de Audi 100 zijn debuut, een 4-deurs limousine die de voorloper is van de huidige A6. In 1971 verschijnt de eerste Audi-advertentie met als baseline Vorsprung durch Technik, een verwijzing naar de ambitie van het merk om een voortrekkersrol te spelen op het vlak van technologische vernieuwing. Een rol die Audi vijftig jaar later nog altijd met overtuiging vervult en onder andere geleid heeft tot de implementatie van permanente vierwielaandrijving in seriemodellen, de allerbeste technologische innovatie in de geschiedenis van het merk. Dankzij quattro won Audi aansluitend twee piloten- en constructeurstitels in het wereldkampioenschap rally en zeven kampioenstitels op het circuit. Echt onvergetelijk zijn de spectaculaire performances van Michèle Mouton, Stig Blomqvist en Walter Röhrl aan het stuur van de Audi quattro Sport. Nieuwe tijden, nieuwe inzichten, nieuwe toepassingenAudi profiteert nog altijd van het quattro-succes van weleer, zoals het ook nog altijd de vruchten plukt van de designrevolutie onder leiding van Walter de Silva. Zijn geniaal tekentalent leverde iconische creaties op die voor de eeuwigheid geschapen lijken. De Italiaanse designer is ook de bedenker van het zeshoekige radiatorrooster dat kenmerkend is voor het merkgezicht van Audi. Daarmee zijn we op onze reis in de tijd aanbeland in het heden. Nieuwe tijden vereisen nieuwe inzichten en toepassingen. Om de snel voortschrijdende klimaatverandering een halt te kunnen toeroepen, moeten dringend ingrijpende maatregelen worden genomen. Eentje daarvan bestaat erin de vervuilende verbrandingsmotoren te vervangen door milieuvriendelijke elektromotoren met zero-uitstoot. Een megabatterij in de vloer van de auto levert de elektrische stroom maar zorgt ervoor dat de wagen plots 500 kilogram zwaarder wordt. Dat vereist een compleet andere architectuur van de auto en creëert nieuwe mogelijkheden qua design. Een elektromotor neemt nu eenmaal minder plaats in dan een benzine- of dieselmotor. Aerodynamisch is daardoor meer mogelijk en dat is goed nieuws voor wie oog heeft voor innovatief design. Gedaan dus met meer van hetzelfde. Focus op elektrificatie In 2018 rolde in Audi Brussels de Audi e-tron van de band, de eerste elektrisch aangedreven SUV op een specifiek platform. Die kreeg snel gezelschap van de e-tron Sportback en effende de weg voor een nieuwe generatie elektrische modellen, met name de e-tron GT/RS e-tron GT op basis van het e-platform van de Porsche Taycan en de Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Group. De vierdeurs coupe Audi e-tron GT is een kunstwerk op wielen met een sterke emotionele uitstraling, een Audi die de wereld nog nooit heeft gezien met een sensationeel lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24. De Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback zijn de eerste compacte elektrisch SUV's van het Duitse premiummerk, leverbaar met twee batterij- en vier aandrijfvarianten en met een maximale autonomie van 520 kilometer (WLTP). Door hun royaal ruimteaanbod en gebruiksvriendelijk karakter zijn de Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback de perfecte milieuvriendelijke gezinswagen voor dagelijks gebruik. Tijdens een uitgebreide roadtest overtuigen zij door een comfortabel en veilig rijgedrag, laag energieverbruik en rijkelijk aanbod aan infotainment- en rijhulpsystemen alsook een ultrakorte draaicirkel. en kwaliteit van de gebruikte materialen liggen op premiumniveau, typisch Audi. Last but not least: voornoemde modellen zijn 100 procent fiscaal aftrekbaar en blinken uit door een lage TCO (Total Cost of Ownership) en VAA. Focus op duurzaamheid Naast elektrificatie zet Audi in op maximale duurzaamheid. Onder het motto 'Mission Zero' beoogt het tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Conform deze strategische heroriëntatie versnelt Audi de overgang naar elektromobiliteit . Tegen 2025 wil het meer dan twintig e-modellen in zijn gamma hebben, vanaf 2026 brengt Audi uitsluitend nog nieuwe elektrisch aangedreven auto's op de markt. Tegen 2033 zet Audi de productie van verbrandingsmotoren geleidelijk aan stop.Cruciaal voor het welslagen van de transitie is de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Recent startte Audi startte een proefproject 'Audi charging hub' op als een eigen laadoplossing met een reserveringssysteem en een lounge. Bovendien is het een partnership aangegaan met energieleveranciers om de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Het gebruikt bovendien gerecycleerde materialen in de productie en aankleding van de auto. Ook een gunstige aerodynamica draagt bij aan het reduceren van de ecologische voetafdruk. Vandaar streven de designers naar een zo laag mogelijke luchtweerstand, die helpt het verbruik en de schadelijke uitstoot te reduceren. Actueler dan ooitVorsprung durch Technik startte in 1971 als een merkslogan maar heeft zich intussen ontwikkeld tot een mindset. Het laatste woord krijgt Audi-topman Duesmann: "Met behulp van onze innovatiekracht bieden wij onze klanten duurzame en CO2-neutrale mobiliteitsopties. Dankzij onze kerncompetenties technologie en innovatie staan garant voor een succesvolle afloop. Vorsprung durch Technik is actueler dan ooit."