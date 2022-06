Audi marktleider elektrische wagens

Voor de tweede opeenvolgende maand is Audi marktleider op de Belgische markt in het segment van de volledig elektrisch aangedreven wagens. Opvallend want Audi levert modellen die duurder zijn dan de compactere en meer budgetvriendelijke modellen van andere constructeurs.

Met een cumulatief marktaandeel van 14,7 % in de maand mei ligt Audi op kop. Het merk met de vier ringen verkocht gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar 2.106 volledig elektrische voertuigen. Volgens Audi is dat een stijging met 248 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het is in elk geval een indrukwekkend percentage, maar dit moet wel in het kader van de pandemie van 2021 worden gezien.

Vooral leasingklanten

Het bestverkopende elektrische model is de Q4 e-tron. Die is erg gewild als bedrijfswagen omwille van de bijhorende fiscale voordelen. Dit jaar werden al 1.324 nieuwe exemplaren ingeschreven en gedurende het eerste kwartaal van dit jaar was het de bestverkopende elektrische bedrijfswagen op de markt.

Deze cijfers bevestigen dat elektrische voertuigen vooral in de smaak vallen bij professionele klanten die hun auto als bedrijfswagen inschrijven. Immers, de goedkoopste versie kost al gauw 44.400 euro en dat is aanzienlijk duurder dan de compactere elektrisch aangedreven modellen die Renault, de Stellantis-groep (onder andere Peugeot, Citroën, Opel, Fiat) en zelfs MG aanbieden. Precies die goedkopere modellen zouden in de smaak moeten vallen van privékopers maar die blijven een afwachtende houding aannemen tegenover elektromobiliteit.