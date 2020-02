De mode-industrie produceert juwelen, kleren en tassen uit PET-flessen. Daarnaast wordt ook steeds meer meubilair gemaakt uit allerhande afvalstoffen. Audi introduceert nu voor het eerst een zetelbekleding uit gerecycleerd materiaal voor de nieuwe A3.

PET-flessen (voluit polyethyleentereftalaat) kunnen gerecycleerd worden tot zetelstof in de auto-industrie. Dat is bijvoorbeeld reeds het geval met de Renault Zoe, en ook de nieuwe Audi A3 zal van dit proces gebruik maken. Tot 89 procent van het gebruikte textiel bestaat uit gerecycleerde PET-flessen, die via een complexe procedure tot garen worden omgevormd. Dat leidt tot een stof die op het vlak van uitzicht en aanvoelen dezelfde kwaliteitsnormen garandeert als een conventionele stoffen bekleding.

Wanneer de wegwerpflessen in de recyclagefabriek aankomen, worden ze gesorteerd op kleur, formaat en kwaliteit. Vreemde delen zoals dopjes worden gescheiden. Vervolgens vermorzelt een molen de flessen tot snippers, die worden gewassen, gedroogd en gesmolten. Spuitmonden vormen die massa om tot doorlopende kunststof slingers. Eens ze gedroogd zijn, hakt een machine ze in kleine stukken. Dat resulteert in een granulaat, ook gekend als recyclaat, dat wordt geëxtrudeerd tot draden. Die worden om spoelen gewikkeld en dan gebruikt in de laatste fase om materialen te produceren.

Alles samen worden per zetelsysteem tot 45 PET-flessen van 1,5 liter gebruikt. Daarnaast zijn ook nog eens 62 PET-flessen gerecycleerd in het tapijt van de nieuwe Audi A3. Ook andere componenten van het interieur worden steeds meer in secundaire grondstoffen gemaakt, zoals isolatiemateriaal, absorberende elementen, de zijpaneelbekleding van de kofferruimte, de laadvloer en de matten. Het doel is duidelijk: het percentage gerecycleerde materialen in de Audi-vloot zal de komende jaren gevoelig toenemen. En tijdens dat proces zal het premiummerk zijn klanten producten blijven aanbieden met het hoge kwaliteitsniveau dat zij gewoon zijn. Vandaag is nog niet de hele zetelbekleding in gerecycleerd materiaal gemaakt, maar op lange termijn zal dat wel zo zijn.(Belga)

