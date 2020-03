De nieuw Audi A3 Sportback zet in op zijn looks, rijdynamiek en connectiviteit. Deze compacte vijfdeurs rolt in mei de Belgische showrooms binnen.

Van zijn cockpit tot zijn lichtsignatuur en infotainment is de nieuwe Audi A3 Sportback gedigitaliseerd. Met zijn progressieve stuurinrichting, adaptieve ophanging en krachtige motoren bewijst de compacte vijfdeurs dat hij er niet alleen sportief uitziet, maar dat hij zich ook dynamisch gedraagt op de weg. En met de steun van innovatieve rijhulpsystemen staan de geëlektrificeerde aandrijflijnen in voor een grote efficiëntie.

De nieuwe A3 Sportback heeft sportieve proporties en zijn concave flank is een volledig nieuw motief in het huisdesign. Dat maakt dat dit model bijzonder dynamisch oogt en dat hij een sterke voorwaartse uitstraling geeft. De wagen biedt ook meer ruimte en functionaliteit gecombineerd met compacte buitenmaten. De wagen is 4,34 meter lang en 1,82 meter breed zonder spiegels, wat hem net iets meer dan 3 centimeter groter maakt dan zijn voorganger.

Ook het interieur is sportief en voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard. Precieze horizontale lijnen en oppervlakken met een helder design benadrukken de breedte van de cockpit. Die is volledig op de bestuurder gericht, gebruikt gekende elementen uit de grote modellen van het merk en is standaard uitgerust met een aanraakscherm van 10,1 duim. Dat kan dienen om instellingen aan te passen van de mediaselectie, de navigatie en de uitgebreide geconnecteerde diensten.

De nieuwe A3 Sportback wordt gelanceerd met drie motorversies: een 1.5 TFSI met 110 kW (150 pk) en een 2.0 TDI met 85 kW (116 pk) of 110 kW (150 pk). Kort na de marktintroductie volgen een 1.0 TFSI met drie cilinders en een vermogen van 81 kW (110 pk) en een tweede versie van de 1.5 TFSI met een mild hybride systeem (MHEV). De voorverkoop van de nieuwe Audi A3 Sportback in België begint in maart 2020 en de eerste wagens zullen begin mei aan klanten worden geleverd. Het basismodel (30 TFSI met 110 pk) begint bij 26.100 euro.(Belga)

