Audi lanceert nieuwe hybrides

Op het autosalon van Genève stelt Audi de nieuwe plug-in-hybride versies voor van de A8, A7 Sportback, A6 en Q5. Telkens met een elektrisch rijbereik van meer dan 40 km volgens de WLTP-cyclus. Dankzij de verschillende vermogensvarianten heeft de klant bij elk model de keuze tussen een versie die eerder op comfort of op prestaties en sportiviteit is gericht. Met deze lanceringen van een nieuwe generatie plug-inhybriden zet Audi zijn elektrificatiestrategie verder, waarin uitstootvrij, efficiënt en sportief rijden centraal staan. Deze modellen komen in de loop van 2019 op de markt.

Al deze plug-inhybridemodellen van Audi gebruiken een TFSI drukgevoede benzinemotor met directe injectie die samenwerkt met een in de aandrijving geïntegreerde elektromotor, die de verbrandingsmotor bij het versnellen kan ondersteunen. Een lithium-ionbatterij onder de koffervloer levert daarvoor de elektrische energie. Bij het remmen winnen de nieuwe PHEV-modellen bovendien tot 80 kW vermogen terug.

De lithium-ionbatterij is bij de A6, A7 en A8 uit 104 zogeheten pouch-cellen opgebouwd die in acht modules werden samengevoegd. Ze slaan 14,1 kWh energie op bij een spanning van 385 volt. Het hybridemanagement van de plug-inmodellen werd gebouwd voor maximale efficiëntie en klantencomfort en kiest automatisch voor de optimale operationele werkingsstrategie.

Tot de basisuitrusting van de nieuwe plug-inhybriden behoort ook een compact laadsysteem met verschillende aansluitingen. Een praktische tool is de myAudi-app die diensten uit het Audi connect-portfolio downloadt op de smartphone. Hiermee kan de klant vanop afstand de status van batterij en het rijbereik opvragen, laadprocessen starten, de laadtimer programmeren en een blik werpen op laad- en verbruiksstatistieken.(Belga)