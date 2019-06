Twintig jaar na zijn debuut lanceert Audi de vierde generatie van de A6 Allroad Quattro. Die wil overtuigen met een opvallend design, uitgebreide uitrustingspakketten en uitstekende offroadcapaciteiten.

De Audi A6 Allroad Quattro maakt het verschil met zijn standaard vierwielaandrijving, een adaptieve luchtvering en een grotere bodemvrijheid, waardoor hij zich even goed thuis voelt op het terrein als op de weg. De krachtige V6 TDI-motoren leveren voldoende trekkracht zodat deze versie een sleepvermogen tot 2,5 ton biedt. En door zijn karakteristieke uitstraling en de uitgebreidere uitrustingsmogelijkheden richt deze avontuurlijke A6 zich meer dan ooit op klanten die op zoek zijn naar de combinatie van een krachtig design, een handige veelzijdigheid en een hoogstaand comfort.

Het koetswerk van de A6 Allroad Quattro is tot 45 millimeter hoger dan de gewone A6 Avant. Wanneer de standaard rijhoogte is ingesteld, heeft de wagen een bodemspeling van 139 mm. De standaard adaptieve luchtvering met gestuurde demping krijgt een specifieke afstelling om de offroadcapaciteiten te optimaliseren en past de rijhoogte aan op basis van de snelheid en de rijmodus die in het Audi Drive Select systeem wordt gekozen.

Op de Europese markt voorziet Audi drie koppelrijke V6 TDI-motoren voor de A6 Allroad Quattro. Alle diesels hebben een cilinderinhoud van drie liter en in vergelijking met het voorgaande model werden ze ingrijpend vernieuwd. Deze krachtbronnen worden steeds aan een 8-traps Tiptronic-automaat gekoppeld. De permanente Quattro-vierwielaandrijving is standaard en wordt aangevuld met een koppelregeling per wiel.

De nieuwe Audi A6 Allroad Quattro zal vanaf juli in België te koop zijn. De catalogusprijs van de basis-TDI zal 65.840 euro bedragen.(Belga)