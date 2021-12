Een elektrische auto laden neemt wat tijd in beslag en dat doe je liefst in een aangename en rustige omgeving. Een behoefte die de Audi Charging Hub wil invullen.

De Audi Charging Hub in als pilootproject geopend in de Duitse stad Nuremberg. Deze locatie biedt zes snellaadpunten die klanten kunnen reserveren via de myAudi app. Tijdens het laadproces dat meestal minstens een half uur in beslag neemt, kan men ontspannen of werken in de luxueuze lounge in het aanpalende gebouw. De klanten kunnen hier ook beroep doen op extra diensten, zoals de levering van eten of een onderhoud of update van hun elektrische Audi.

Een aangenaam kader voor een laadpauze. © GF

In de Audi Charging Hub kunnen dagelijks ongeveer 80 voertuigen worden opgeladen met een laadvermogen tot 320 kW, wat meer is dan wat de huidige elektrische modellen nodig hebben. De infrastructuur zit met een aansluiting van 200 kW op het plaatselijke elektriciteitsnet. Zonnepanelen op het dak leveren tot 30 kW groene stroom, waarvan 200 kW kan worden opgeslagen in een bufferbatterij van gerecycleerde accu's.

Voor alle merken

Hoewel Audi zich met deze snellaadinfrastructuur in de eerste plaats richt tot eigen klanten, staat de hub ook open voor wie rijdt met een elektrische wagen van een ander merk. Bovendien zullen de prijzen ongeveer in lijn liggen met wat men betaalt aan een wallbox thuis.

Na een positieve evaluatie van dit proefproject, zouden er meer Audi Charging Hubs kunnen bijkomen, aangezien de structuur bestaat uit prefabcontainers met verschillende configuraties. De uitrol begint in Duitsland, waarna wellicht de andere landen - ook België - snel zullen volgen.

Hier kan je rustig werken of verpozen. © GF

