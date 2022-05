Audi lanceert avontuurlijke A1 Allstreet

Audi herdoopt de avontuurlijke versie van zijn A1 tot Allstreet, waarmee de Citycarver voorgoed uit het aanbod verdwijnt.

De SUV-rage zet de marketingafdelingen van automerken onder stevige druk. Zo worden tegenwoordig modellen die helemaal niet volgens dit concept werden ontwikkeld ook als SUV of crossover aan de man gebracht. Gewoon uit commerciële overwegingen. Dat was ook het verhaal van de Audi A1 Citycarver die eigenlijk niet meer was dan een leuk aangeklede vijfdeurs A1 Sportback met allures van een crossover.

Voor de stadsjungle

Maar blijkbaar sloeg de naam niet aan en besloot Ingolstadt dit model te herdopen tot de beter klinkende ‘A1 Allstreet’. Kenners zullen meteen de verwantschap opmerken met de ‘Allroad’-versies van de A4 en de A6 met hun verhoogde ophanging en Quattro-vierwielaandrijving. Nu heeft de A1 Allstreet een stoerdere look, extra bescherming op het koetswerk en vier centimeter extra bodemvrijheid, maar nog altijd alleen voorwielaandrijving zodat deze A1 bij voorkeur op het asfalt blijft. Vandaar wellicht dat Audi er geen ‘Allroad’ maar ‘Allstreet’ van maakte.

Aangezien de Q2 binnenkort uit het gamma verdwijnt, neemt de A1 Allstreet de rol van instapmodel in het crossoveraanbod van Audi voor zijn rekening. Wellicht volgen er nog andere Allstreet-versies van andere Audi-modellen om optimaal op de rage van de crossover in te spelen.