De nieuwe ambassadeur van Audi is een skiër. Het merk met de vier ringen kijkt uit naar een samenwerking met Sam Maes, specialist in alpijns skiën bij het Belgische team.

Het merk Ingolstadt heeft al meermaals het verschil gemaakt door samen te werken met een atleet die gespecialiseerd is wintersporten. Van Duitsland tot Canada rijden tal van nationale skiteams met een Audi. Bovendien maken veel skiërs gedurende hun training gebruik van het Audi windtunnel complex.

Momenteel is de Belgische skiër Sam Maes zopas ambassadeur geworden van het Duitse merk. De man werd in Antwerpen geboren, maar groeide op in de Oostenrijkse stad Zell am See. Op 21-jarige leeftijd heeft hij al een mooi palmares. Eerder dit jaar heeft Sam een sterke 12de plaats behaald op het wereldkampioenschap reuzenslalom in Kransjka Gora, Slovenië. Door twee bronzen medailles op het wereldkampioenschap voor junioren te behalen, werd duidelijk dat hij een supertalent is.

Audi voorziet Sam van een sportieve Audi Q3. Het gaat uiteraard om een Quattro-versie (vierwielaandrijving) die perfect is om op besneeuwde bergwegen te rijden. Sam verblijft momenteel in Nieuw-Zeeland en Australië, omdat het daar nu wintert. Hij neemt er deel aan tal van wedstrijden zodat hij optimaal aan zijn fysiek kan werken. Sam combineert zijn carrière als topsporter met studeren, want hij volgt een ingenieursopleiding.(Belga)