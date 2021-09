Audi pakt weer uit met een nieuwe elektrische concept car die autonoom kan rijden en de inzittenden bijzonder goed in de watten legt.

Audi stelt een familie van nieuwe studiemodellen voor die een idee geven welke toekomst voor de mobiliteit het Duitse premiummerk voor ogen heeft. Net als de Skysphere Concept en de Urbansphere Concept, is ook deze Grandsphere Concept een bijzondere wagen die wel eens in productie zou kunnen gaan. Weliswaar in een iets gewijzigde versie.

Snelladen kan aan 270 kW. © GF

De Audi Grandsphere Concept is een 5,35 meter lange elektrische 2+2-zitter voorzien van niveau 4 van autonoom rijden. Deze fraai gelijnde coupé maakt gebruik van het elektrische PPE-platform van de Volkswagen Groep met in de vloer een batterij van 120 kWh. Die levert stroom voor de twee elektromotoren op beide assen die 722 pk (530 kW) en 960 Nm koppel produceren. Dankzij de boordspanning van 800 volt gebeurt het opladen van de batterij aan 270 kW. Het rijbereik met een volle accu zou ruim 750 kilometer bedragen.

Een brede toegang door het ontbreken van een B-stijl. © GF

Eyetracking

Deze vierdeurs-GT heeft geen B-stijlen en de achterste deuren gaan in de tegengestelde richting open door middel van gebaren en eyetracking, zodat de wagen meteen ook de gewenste voorkeuren van de boordfuncties en het infotainment kan instellen. Het interieur lijkt een luxueus salon waarin het aangenaam vertoeven is, wat natuurlijk erg belangrijk is in een zelfrijdende auto waarin je volledig kan relaxen onderweg.

Audi beweert dat een productieversie van deze Grandsphere tegen 2025 verwacht mag worden. Dat wordt in ieder geval een kanjer om naar uit te kijken.

Het bijzonder knusse en luxueuze interieur. © GF

Audi stelt een familie van nieuwe studiemodellen voor die een idee geven welke toekomst voor de mobiliteit het Duitse premiummerk voor ogen heeft. Net als de Skysphere Concept en de Urbansphere Concept, is ook deze Grandsphere Concept een bijzondere wagen die wel eens in productie zou kunnen gaan. Weliswaar in een iets gewijzigde versie.De Audi Grandsphere Concept is een 5,35 meter lange elektrische 2+2-zitter voorzien van niveau 4 van autonoom rijden. Deze fraai gelijnde coupé maakt gebruik van het elektrische PPE-platform van de Volkswagen Groep met in de vloer een batterij van 120 kWh. Die levert stroom voor de twee elektromotoren op beide assen die 722 pk (530 kW) en 960 Nm koppel produceren. Dankzij de boordspanning van 800 volt gebeurt het opladen van de batterij aan 270 kW. Het rijbereik met een volle accu zou ruim 750 kilometer bedragen.Deze vierdeurs-GT heeft geen B-stijlen en de achterste deuren gaan in de tegengestelde richting open door middel van gebaren en eyetracking, zodat de wagen meteen ook de gewenste voorkeuren van de boordfuncties en het infotainment kan instellen. Het interieur lijkt een luxueus salon waarin het aangenaam vertoeven is, wat natuurlijk erg belangrijk is in een zelfrijdende auto waarin je volledig kan relaxen onderweg.Audi beweert dat een productieversie van deze Grandsphere tegen 2025 verwacht mag worden. Dat wordt in ieder geval een kanjer om naar uit te kijken.