Deze opfrisbeurt levert de RS5 Coupé en Sportback een stoerder koetswerkdesign en een vernieuwd multimediasysteem op, terwijl de 450 pk sterke 2.9 TFSI twinturbo-V6 nog steeds voor het nodige vuurwerk zorgt.

Het verfijnde koetswerkdesign van de twee RS 5-modellen is van bij de eerste aanblik herkenbaar. Het Singleframe-rooster is breder en lager geworden, net als bij de grote broers RS 6 en RS 7. Daarnaast geven de 40 millimeter bredere wielkasten de RS 5 een indrukwekkende uitstraling en levert de dakstructuur in CFRP van de coupé een gewichtsbesparing van bijna 4 kilogram op. Het nieuwe bedieningsconcept van de twee RS 5-modellen is geconcentreerd rond een 10,1 duim groot MMI-aanraakscherm. Het brede, losstaande scherm met akoestische feedback is lichtjes naar de bestuurder gedraaid. Als het top-infotainmentsysteem MMI navigation plus aanwezig is, geeft een specifieke RS-monitor de bestuurder ook extra informatie over de temperatuur van de aandrijflijn, acceleratie in langs- en dwarsrichting, het Quattro-sportdifferentieel, de bandendruk en de bandentemperatuur.

Het hart van de RS 5-modellen is nog steeds de 2.9 TFSI twinturbo-V6, die 450 pk en 600 Nm koppel produceert. Beide RS 5-modellen sprinten van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en halen als optie een topsnelheid van 280 km/u in plaats van de gebruikelijke 250 km/u. Hierbij stuurt een snel schakelende achttraps Tiptronic-automaat de kracht van de motor naar de permanente Quattro-vierwielaandrijving. Deze aandrijflijn geeft de RS-modellen de cruciale dosis extra trekkracht, dynamiek en stabiliteit, onafhankelijk van het weer. Het rijgedrag wordt nog sportiever met het optionele sportdifferentieel in de achteras, dat het koppel actief tussen de achterwielen verdeelt. In België start de verkoop van de herwerkte RS 5-modellen rond de jaarwisseling. (Belga)