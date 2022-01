Er wordt al langer gespeculeerd over een deelname van de Volkswagen Groep in de Formule 1. Nu zwellen de geruchten aan dat zowel Audi als Porsche ernstige plannen in die richting koesteren.

Een tijdje geleden suggereerden Britse media dat Audi McLaren ging overnemen en zo meteen ook in de Formule 1 zou stappen. Die berichten werden toen nog ontkend, maar nu duiken die geruchten opnieuw op. Meer zelfs, volgens Car Magazine zou niet alleen deze deal zo goed als rond zijn, maar zou ook zustermerk Porsche een terugkeer in de Formule 1 overwegen bij Red Bull, het team van de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen.

Audi zou motoren aan McLaren leveren en Porsche aan Red Bull. © GF

Deadline 2026

Die entree van Audi en Porsche zou er tegen 2026 komen. McLaren heeft nu nog een motorencontract met Mercedes tot 2024. Red Bull krijgt momenteel motoren van Honda, maar zal die krachtbronnen de volgende jaren zelf verder ontwikkelen.

Dat 2026 als datum wordt vooropgesteld voor het F1-debuut van zowel Audi als Porsche, is geen toeval. Vanaf dat seizoen geldt een nieuw motorenreglement en start iedereen met een schone lei. Het ideale moment dus voor een nieuwkomer om in te stappen. Zeer concreet: in 2026 zou een hybride 1,6 liter V6 op duurzame brandstof in combinatie een krachtigere MGU-K die de remenergie recupereert, gebruikt worden in de F1-bolides.

Het is niet uitgesloten dat Audi en Porsche gezamenlijk een F1-motor ontwikkelen, die ze dan onder hun eigen label aan hun partners of aan teams - volgens de geruchten respectievelijk McLaren en Red Bull - leveren. Wordt vervolgd.

