Audi e-Tron op Zoute Grand Prix

Audi stelt begin oktober in Knokke zijn eerste 100% elektrische SUV voor aan het Belgische publiek. Deze e-Tron zal met één batterijlading 400 kilometer kunnen afleggen volgens de WLTP-cyclus en spurt in minder dan 6 seconden van 0 tot 100 km/u dankzij het vermogen van 265 kW en het koppel van 561 Nm die de twee elektromotoren ontwikkelen. Intussen is deze Audi e-Tron productierijp en verschijnt tegen het einde van dit jaar in de Belgische showrooms.

Op de Zoute Grand Prix pakt het merk met de vier ringen eveneens uit met enkele andere fraaie modellen, weliswaar uit een ander tijdperk: een DKW F5 Front Roadster en een Auto Union Wanderer Stromlinie Spezial. Dit zijn twee pronkstukken uit de D'Ieteren Gallery met bouwjaar 1938, zodat ze dit jaar hun 80e verjaardag zullen vieren. Tal van bekende figuren, waaronder Nafissatou Thiam, zullen achter het stuur plaatsnemen.(Belga)