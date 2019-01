Audi e-tron krijgt VR-platform

Disney Games en Interactive Experiences hebben een interactief prototype ontwikkeld van "Marvel's Avengers: Rocket's Rescue Run". Hiermee wil de start-up Holoride een nieuwe vorm van entertainment lanceren via een open platform. Audi toont deze revolutionaire vorm van in-car entertainment op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Hiermee zullen in de toekomst de passagiers op de achterbank nog realistischer films, videogames en interactieve content kunnen ervaren met behulp van een virtual-realitybril.

Het merk presenteert een technologie die virtuele content in realtime synchroniseert met de bewegingen van de wagen. Als de auto een bocht naar rechts maakt, doet het ruimteschip in de VR-ervaring precies hetzelfde. Audi heeft via een dochteronderneming - Audi Electronics Venture GmbH - de start-up Holoride GmbH opgericht die deze nieuwe vorm van entertainment zal commercialiseren. Dat zal gebeuren via een open platform dat in de toekomst beschikbaar zal zijn voor alle autofabrikanten en ontwikkelaars van content.

Met "Marvel's Avengers: Rocket's Rescue Run" demonstreert Audi deze futuristische technologie. Wanneer de passagiers op de achterbank van de e-tron hun VR-bril opzetten, wanen ze zich via deze schitterende technologie in de ruimte. De wagen is vanaf dan een ruimteschip dat wordt bemand door de 'Guardians of the Galaxy' en de passagier. Het baant zich een weg door een asteroïdeveld met Rocket, een personage dat vanaf de lente van 2019 zijn opwachting zal maken in "Avengers: Endgame" van Marvel Studios. Elke beweging van de auto wordt in realtime omgezet in de VR-ervaring. Wanneer de auto een scherpe bocht maakt, cirkelt de speler in de virtuele realiteit rond een ander ruimteschip heen. Als de Audi e-tron versnelt, doet het schip in de VR-ervaring precies hetzelfde.(Belga)