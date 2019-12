Nog voor de lancering van de tweede elektrische Audi, de e-tron Sportback, gunt het merk met de vier ringen de bestaande e-tron een eerste technische update. Door het verbruik te drukken, belooft de constructeur 25 km extra rijbereik.

De ingenieurs beloven voortaan een rijbereik van 436 km (volgens de WLTP-meetmethode). Er komen niet alleen technische aanpassingen, maar de techneuten hebben ook de software aangepast. De grootste winst wordt geboekt in het remsysteem. Zo zal de elektrische Audi meer gebruik maken van de motorrem (om zo energie terug naar de batterij te sturen bij het remmen of vertragen) en pas later de conventionele remmen (remblokjes die in de remschijf knijpen om te vertragen) aanspreken.

Verder zal de e-tron in gewone rijomstandigheden vaker achterwielaangedreven rijden waarbij de elektromotor vooraan wordt losgekoppeld om de interne wrijving te beperken. Enkel wanneer er veel vermogen wordt gevraagd, zal de elektromotor vooraan mee worden ingeschakeld. Verder wordt de netto batterijcapaciteit opgeschroefd.

Dat betekent dat de gebruiker voortaan 86,5 kWh van de 95 kWh grote batterij kan gebruiken. Door een technische aanpassing kan de batterij iets vollediger laden en iets dieper ontladen. De volledige capaciteit wordt bij een autobatterij nooit aangesproken om de levensverwachting van dit kostbare en vitale onderdeel van de EV te vergroten. Tot slot werkte Audi aan de efficiëntie van het koelsysteem van het hoogspanningssysteem zodat de pomp minder energie verbruikt.(Belga)