Audi organiseerde zopas een ware uithoudingsrit met de e-tron om aan te tonen dat een elektrisch voertuig weldegelijk geschikt is voor langere afstanden.

De constructeur met de vier ringen organiseerde op 20 augustus een roadtrip over een afstand van meer dan 1.600 km die men binnen de 24 uur heeft afgelegd. Het parcours vertrok in Slovenië aan het meer van Bled en de aankomst was voorzien in het Nederlandse Amsterdam. Audi zette drie e-trons 55 quattro in voor de reis waarbij 10 landen werden aangedaan. De route voerde de deelnemers door Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België met Amsterdam als uiteindelijke bestelling. Het traject was bijzonder veelzijdig met stukken snelweg, maar eveneens belangrijke topografische verschillen, wat uiteraard een invloed heeft op het verbruik van een auto, en in dit geval ook de autonomie.

Precies die autonomie is voor sceptici van elektrisch rijden het grootste struikelblok. Aan de hand van deze roadtrip wil Audi aantonen dat elektrische aandrijving weldegelijk een inzetbaar alternatief biedt voor de klassieke verbrandingsmotoren. Eén en ander was evenwel enkel mogelijk dankzij de snellaadtechnologie die aanwezig was langs de route en omwille van de e-tron die perfect compatibel is met deze bijzonder krachtige laadtechnologie. "Tijdens de reis hebben we aangetoond dat, naast rijbereik, snelladen aan 150 kW van cruciaal belang is', weet Hans-Joachim Rothenpieler, verantwoordelijke voor technische ontwikkeling bij Audi AG.(Belga)