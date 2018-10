Audi doet andermaal een gooi naar Formula E titel

Voor volgend seizoen heeft de constructeur een vernieuwde bolide gebouwd. Of toch een stuk ervan, want in principe treden alle teams aan met dezelfde basis. De merken mogen enkel de aandrijflijn (motor, versnellingsbak, omvormer en software) ontwikkelen, maar ze moeten allemaal precies dezelfde batterij gebruiken. Dat is een batterij van McLaren-origine met een capaciteit van 52 kWh. De teams kunnen deze batterij in 45 minuten laden en ze biedt voldoende autonomie om het een hele race vol te houden. Dat zorgt meteen voor één van de belangrijkste wijzigingen van dit vijfde seizoen Formula E. De deelnemers rijden de volledige race met één wagen en hoeven halfweg niet langer in de pits van wagen te wisselen. De nieuwe Audi-bolide oogt bijzonder futuristisch en de achterspoiler werd vervangen door een grote diffuser achteraan. De Audi-ingenieurs ontwikkelden een nagenoeg volledig nieuwe motor en aandrijving die ook minder weegt. Dankzij een brake-by-wire systeem is de bolide in staat om makkelijker energie terug te winnen bij het remmen en het vertragen. Dit elektrisch kampioenschap is vandaag - net als in de beginjaren van de auto - een leerschool en een katalysator voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. De vooruitgang die men hier boekt, is immers perfect bruikbaar voor de elektrische auto van morgen. (Belga)