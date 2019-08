De Audi e-tron Scooter wil de voordelen van een elektrische step combineren met die van een skateboard. Het voertuigje is gemaakt op maat van multimodale stedelijke mobiliteit.

De Audi e-tron Scooter biedt de voordelen van een elektrische step en een skateboarden is ontworpen voor sportieve gebruikers. De e-tron Scooter kan met de auto, bus of trein worden vervoerd en weegt slechts 12 kilo. Hij kan gemakkelijk worden opgevouwen en past in de koffer van een auto, maar je kan hem eveneens als een trolley verder trekken. De e-tron Scooter maakt et verschil door zichzelf te balanceren zoals een surfer dat op de golven doet. De bestuurder heeft één hand vrij zodat hij om zich heen kan kijken en handgebaren kan maken.

Productie en marketing zijn gepland voor eind 2020. De stuurkolom zorgt voor stabiliteit en biedt plaats aan de batterij, elektronica en het display dat de energiereserve aangeeft. Gebruikers versnellen en remmen met een polsbeweging. Men haalt een rijbereik van 20 kilometer en kan onderweg ook energie terug winnen. Wanneer de e-tron Scooter vertraagt, wordt de kinetische energie weer omgezet in stroom die in de batterij wordt opgeslagen. Vertragen en stoppen gebeurt met een hydraulische voetrem.

Eind 2020 zullen particuliere klanten de Audi e-tron Scooter voor ongeveer 2.000 euro kunnen kopen. Door dit stevige prijskaartje zal het aantal liefhebbers beperkt blijven. De e-tron Scooter wordt tevens als optie worden aangeboden bij een Audi e-tron model. Bovendien kan de e-tron Scooter in de koffer van het voertuig worden opgeladen via een speciaal stopcontact. Audi e-tron Scooter gebruikers kunnen met deze mobiliteitsoplossing gemakkelijk de laatste paar honderd meter van hun reis afleggen, bijvoorbeeld van de parkeerplaats of het laadstation naar hun eindbestemming, met een maximumsnelheid van 20 km/u.(Belga)