Audi Charging Hubs zijn succes

Audi lanceerde vorig jaar een proefproject met een laadfaciliteit gekoppeld aan een lounge waar de gebruikers tijdens de laadbeurt kunnen werken, zich ontspannen of even uitrusten. Het bleek een succes zodat er nieuwe Charging Hubs bijkomen.

De energietransitie is ingezet en daarin speelt de elektrische auto een cruciale rol. Omdat alsmaar meer mensen zich met batterij-aangedreven voertuigen gaan verplaatsen moet ook de laadinfrastructuur snel volgen. En aangezien het bijladen van een accu van een EV snel minstens een halfuurtje duurt, is het aangenaam dat ter plekke ook de nodige voorzieningen zijn om iets eten, wat te werken of gewoon te ontspannen.

Verdere uitbreiding

Die faciliteiten wil de Audi Charging Hub aanbieden. Dit is een locatie met meerdere snelladers en een luxueuze lounge om een aangenaam kader tijdens het laden van de accu van de wagen te creëren. Het Duitse merk startte eind vorig jaar een proefproject in Neurenberg (Duitsland). En dat bleek meteen een succes, zodat er nog nieuwe Charging Hubs bijkomen. Eerst in Zürich, weldra ook in Salzburg en Berlijn en wellicht daarna nog op andere locaties als de verwachtingen van het aantal bezoekers worden ingelost.

Een plaats reserveren in de Hub doe je via myAudi app. De Audi Charging Hubs hebben zonnepanelen op het dak van de lounge liggen en slaan ongeveer 2,45 MWh aan elektriciteit op in gerecyclede batterijen die als buffer werken om altijd voldoende stroom te leveren aan de zes laadpunten van 200 kW.