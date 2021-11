De Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi krijgt de productie van het model Q8 e-tron toegewezen.

Het nieuws heeft Audi-topman Markus Duesmann woensdag bevestigd in de fabriek in Vorst. Daarmee is de werkgelegenheid in de fabriek weer voor een aantal extra jaren verzekerd. Het Duitse vakblad Automobilwoche had eerder al geschreven dat de Q8 e-tron in Brussel gebouwd zou worden.

De Brusselse fabriek bouwt vandaag de elektrische SUV e-tron, die in 2023 een laatste update krijgt en drie jaar later ten einde loopt. Vanaf 2026 zou dan de Q8 e-tron van de band rollen in Vorst, een nog iets grotere elektrische SUV dan de e-tron.

Premier Alexander De Croo reageert op Twitter verheugd op het nieuws.

Proficiat aan alle medewerkers van Audi Brussels met de productie van de 8 miljoenste auto.



Met de plannen om ook de Q8 e-tron in Brussel te produceren is meteen ook de toekomst verzekerd! #madeinbelgium pic.twitter.com/3szUxdnKJx — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) November 10, 2021

Het nieuws heeft Audi-topman Markus Duesmann woensdag bevestigd in de fabriek in Vorst. Daarmee is de werkgelegenheid in de fabriek weer voor een aantal extra jaren verzekerd. Het Duitse vakblad Automobilwoche had eerder al geschreven dat de Q8 e-tron in Brussel gebouwd zou worden. De Brusselse fabriek bouwt vandaag de elektrische SUV e-tron, die in 2023 een laatste update krijgt en drie jaar later ten einde loopt. Vanaf 2026 zou dan de Q8 e-tron van de band rollen in Vorst, een nog iets grotere elektrische SUV dan de e-tron.Premier Alexander De Croo reageert op Twitter verheugd op het nieuws.