De Belgische werkgeversorganisatie Agoria heeft de titel "Factory of the future" toegekend aan Audi Brussels, de Belgische vestiging van het Duitse merk, waar de Audi e-tron in een CO2-neutrale fabriek wordt geproduceerd.

Agoria kent de titel "Factory of the Future" toe aan fabrieken die investeren in digitalisering, intelligente processen en producten en in een productie van wereldniveau. Aanvullende vereisten zijn onder meer het doordacht ecologisch omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van de medewerkers. "We zijn natuurlijk verheugd en trots dat de experts onze inspanningen op al deze gebieden erkennen", zegt Volker Germann, CEO van Audi Brussels.

Volgens de jury overtuigde Audi Brussels onder andere met het certificaat van een CO2-neutrale fabriek. De Belgische dochteronderneming van Audi is 's werelds eerste gecertificeerde CO2- neutrale producent in het premiumsegment. Zo werd de grootste fotovoltaïsche installatie in de regio Brussel met een huidige totale oppervlakte van 91.000 m2 geïnstalleerd op de fabrieksdaken. Als premiumfabrikant voldoet Audi Brussels aan hoge kwaliteitsnormen. Het bedrijf stemt de productie- en logistieke processen strategisch af op toekomstige vereisten. De focus ligt op de medewerkers: ze worden daarbij op een efficiënte manier door hulpsystemen ondersteund, ook systemen met nieuwe vormen van mens-machine-interactie. Deze assistentiesystemen verhogen de procesbetrouwbaarheid en ergonomie op de werkplek.

Het bedrijf hecht ook veel belang aan het welzijn van zijn werknemers. Daarom investeert het consequent in ergonomische werkplekken. De zogenaamde "Audi Check-Up" is ook uniek in de Belgische industrie. Medewerkers kunnen vrijwillig een gratis gezondheidstest afleggen buiten de wettelijke bedrijfsgezondheidszorg en kunnen ook advies inwinnen bij een arts. Audi Brussels wordt trouwens erkend als een van de beste werkgevers in België en heeft verschillende prijzen ontvangen voor zijn innovatieve HR-processen.(Belga)

