Bij Audi in Vorst is vorige week de 100.000ste e-tron gebouwd. De Belgische Audi-fabriek assembleert deze grote elektrische SUV sinds eind 2018.

Op 21 april rolde het 100.000ste exemplaar van de e-tron in Vorst van de band. Het gaat om een daytonagrijze e-tron Sportback 55 S die door een Belgische Audi-klant werd besteld en daardoor niet alleen in België is gebouwd, maar ook op Belgische wegen zal rondrijden.

Ons land is een interessante afzetmarkt voor dit elektrisch aangedreven model, want in 2020 werden er in België ondanks de pandemie 1.253 eenheden van verkocht. Audi beheert in Vorst overigens niet enkel de assemblagelijn voor de e-trons, maar ook hoogspanningsbatterijen komen van een aparte afdeling van de Belgische fabriek. De batterijen worden er slechts samengesteld want de afzonderlijke cellen komen van gespecialiseerde toeleveranciers zoals LG Chem.

De productie van de e-tron loopt al sinds 2018 en vanaf augustus 2020 kwam daar ook de sportieve Sportback-versie bij. Audi beloofde overigens dat Vorst ook in de toekomst elektrisch aangedreven modellen gaat bouwen. De CEO van Audi Brusssels, Volker Germann, wilde daarom al zijn medewerkers bedanken die bijdroegen aan het succes van deze elektrische premiumwagen. "Door hun grote toewijding kon de wereldwijde elektrificatie van het merk Audi beginnen", aldus Germann.

Op 21 april rolde het 100.000ste exemplaar van de e-tron in Vorst van de band. Het gaat om een daytonagrijze e-tron Sportback 55 S die door een Belgische Audi-klant werd besteld en daardoor niet alleen in België is gebouwd, maar ook op Belgische wegen zal rondrijden. Ons land is een interessante afzetmarkt voor dit elektrisch aangedreven model, want in 2020 werden er in België ondanks de pandemie 1.253 eenheden van verkocht. Audi beheert in Vorst overigens niet enkel de assemblagelijn voor de e-trons, maar ook hoogspanningsbatterijen komen van een aparte afdeling van de Belgische fabriek. De batterijen worden er slechts samengesteld want de afzonderlijke cellen komen van gespecialiseerde toeleveranciers zoals LG Chem. De productie van de e-tron loopt al sinds 2018 en vanaf augustus 2020 kwam daar ook de sportieve Sportback-versie bij. Audi beloofde overigens dat Vorst ook in de toekomst elektrisch aangedreven modellen gaat bouwen. De CEO van Audi Brusssels, Volker Germann, wilde daarom al zijn medewerkers bedanken die bijdroegen aan het succes van deze elektrische premiumwagen. "Door hun grote toewijding kon de wereldwijde elektrificatie van het merk Audi beginnen", aldus Germann.