Audi Brussels bereidt zich voor om de productie in de Belgische fabriek in Vorst terug op te starten. Daarvoor werden tal van maatregelen genomen om de gezondheid van de medewerkers maximaal te beschermen.

Om de gezondheid van de werknemers te beschermen en omdat de Europese toeleveringsketens bijna volledig onderbroken waren als gevolg van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft Audi Brussels midden maart de productie stopgezet. Tijdens de productieonderbreking heeft de fabriek tal van maatregelen genomen om de werknemers tijdens de productiestilstand en vooral na de herstart zo goed mogelijk te beschermen zodat de productie zo vlot mogelijk kan worden opgestart.

"Voor ons is de gezondheid van onze medewerkers een topprioriteit. We doen er alles aan om hen te beschermen met verantwoorde beslissingen en consistente maatregelen op alle gebieden. Het is de bedoeling dat onze medewerkers zich veilig voelen op hun werkplek", zegt Volker Germann, CEO van Audi Brussels.

Audi Brussels heeft in afstemming met het moederbedrijf in Ingolstadt en het wereldwijde netwerk van Audi-fabrieken een uitgebreid pakket maatregelen ontwikkeld. Men implementeert dit pakket consequent op alle gebieden en voldoet natuurlijk ook aan de voorschriften van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Een essentieel punt daarbij is de social distancing waarbij overal een veiligheidsafstand van momenteel 1,5 meter moet worden aangehouden tussen twee personen. De werkposten waar medewerkers voorheen dicht bij elkaar stonden worden nu op een andere manier georganiseerd. Bovendien zullen alle medewerkers de mogelijkheid hebben mondmaskers en handschoenen te dragen. De medewerkers die in burelen werken zullen voor ongeveer 50 procent aan telewerk doen. Een concrete datum voor de heropstart van de productie werd nog niet meegedeeld.(Belga)

