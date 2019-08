Audi wil een scooter met vier wieltjes op de markt brengen, die een combinatie is van een elektrische step met een skateboard. De productie en de verkoop van de "e-tron scooter" is gepland voor eind 2020. Dat heeft de autofabrikant vandaag aangekondigd.

De bestuurder maakt gebruik van een handgreep en kan door zijn gewicht te verplaatsen, de step besturen met zijn voeten. Op die manier lijkt het op skateboarden. Door de beweegbare assen en de vier wielen zouden de voertuigen ook scherpe bochten kunnen maken en kunnen ze tot 20 km per uur gaan. Elektrische steps mogen pas sinds juni legaal op de weg in Duitsland en zijn sindsdien erg populair in veel Duitse steden.(Belga)