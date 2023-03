Audi bouwt aan circulaire economie

Audi zet in het project MaterialLoop in op het hergebruik van materialen en grondstoffen. Het gaat om een gesloten systeem waarbij grondstoffen uit oude auto’s dienen voor nieuwe vierwielers.

Recyclage van auto’s is niet nieuw, maar al te vaak worden voertuigen die boordevol hoogwaardige materialen zitten op een generische manier afgebroken. Daardoor kan men wel recycleren, maar dat is te vaak downcycling. Daarmee bedoelen we dat het hoogwaardige staal waaruit de dragende structuur van een auto is opgebouwd, vaak een roemloos tweede leven krijgt als constructiestaal.

Het MaterialLoop-systeem waaraan Audi meewerkt en streeft er naar om hoogwaardige grondstoffen beter van elkaar te scheiden om ze vervolgens in een gesloten systeem opnieuw binnen de autosector te gebruiken. Zo moet de branche minder beroep doen op externe leveranciers. Bovendien beschikt uitgerekend de autosector over heel wat expertise over welke materialen in hun voertuigen werd gebruikt. In de toekomst wil Audi op onderdelen van nieuwe modellen ook meer labels plaatsen die het recyclageproces later optimaliseren en versnellen.

Al langer pionier

Het is niet vreemd dat uitgerekend Audi in een dergelijk project stapt, want de Zuid-Duitse constructeur heeft de voorbije decennia een voortrekkersrol gespeeld wat betreft oordeelkundige materiaalkeuzes. Het merk bouwt al decennia voertuigen met het ASF (Audi Space Frame) waarbij de dragende structuur in hoofdzaak uit aluminium bestond.

Dat deed de constructeur om de voertuigen lichter, veiliger en zuiniger te maken. Vandaag zijn veel van dergelijke modellen aan het einde van hun gebruikscyclus gekomen en loont het absoluut de moeite om die hightech producten op een verantwoorde manier te recycleren.