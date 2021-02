Audi plukt elk jaar de vruchten van een succesvol ideeënprogramma. Dat kan tot 100 miljoen euro per jaar besparen.

Audi-werknemers in Vorst, het Hongaarse Györ en het Mexicaanse San José Chiapa hoestten in 2020 liefst 9.600 ideeën op voor besparingen in hun bedrijven. Daarmee kon de autoproducent mee dan 27,5 miljoen euro besparen vorig jaar.

De meest inventieve werknemers zitten echter in Duitsland. Uit de twee Audi-fabrieken van Ingolstadt en Neckarsulm kwamen 15.628 ideeën waarvan er liefst 9.265 in praktijk werden gebracht. Dit betekende vorig jaar voor Audi een besparing van meer dan 94,5 miljoen euro. Daarvan betaalde het bedrijf 7,8 miljoen euro uit als bonus voor de bedenkers.

De 94,5 miljoen is niet eens een record. De voorgaande drie jaren bracht de ideeënbus respectievelijk 101, 109 en 108 miljoen aan besparingen op. Audi werkt als sinds 1967 met de ideeën van werknemers en het huidige systeem bestaat sinds 1994.

Foute robot

Elk idee wordt in eerste instantie beoordeeld door de betrokken afdeling en gaat bij goedkeuring naar een centrale dienst die het Audi Ideen-Programm (AIP) beheert. De betrokken werknemer kan online heel het proces van zijn of haar idee volgen.

Als typisch voorbeeld van een zeer werkbaar idee, geeft Audi dat van de verbetering van een robot aan de productielijn. Die moet in Neckarsulm een kader voor het dak van de A6 van een stapel vissen en op de kas van de wagen zetten om vast te lassen. Het gebeurde vaak dat de robot foutief twee of zelfs meer kaders oppikte waardoor de boel manueel moest gecorrigeerd worden.

Een werknemer bedacht een technisch vrij simpele oplossing. Er kwam één extra sensor op de robotarm die kan detecteren hoeveel kaders de robot telkens omhoog tilt. Als er dat meer dan 1 is, blaast perslucht de samengeklitte kaders uit elkaar. Op die manier liep de productielijn veel minder vertragingen op dan voordien.

