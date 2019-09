Audi lanceert steeds meer modellen met een gedeeltelijk elektrische aandrijving. De volgende in de rij is de Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro, want deze grote vierdeurscoupé krijgt een plug-in hybride aandrijving.

Deze Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro levert een systeemvermogen van een stevige 367 pk en biedt 500 Nm aan trekkracht. Dankzij de quattro vierwielaandrijving kan hij zoveel aandrijfpotentieel ook op een efficiënte manier op het asfalt zetten. Onder de motorkap zit een tweeliter TFSI turbo benzinemotor die 252 pk en een koppel van 370 Nm biedt. Verder voorziet het merk met de vier ringen een elektrische motor die ongeveer 143 pk biedt (350 Nm) en wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 14,1 kWh die onder de kofferbodem wordt gemonteerd. De e-motor wordt in de zeventraps S-tronic automatische versnellingsbak geïntegreerd. De gebruiker laadt de lithium-ion batterij bij voorkeur op via een wallbox om het laadproces te versnellen. Wanneer de wagen wordt gestart, zal die - wanneer de batterij voldoende is opgeladen - altijd in de zuiver elektrische rijmodus vertrekken. Pas wanneer er meer vermogen wordt gevraagd, of sneller wordt gereden dan 135 km/u springt de verbrandingsmotor automatisch bij. Per 100 km verbruikt deze snelle Audi volgens de officiële WLTP verbruikscijfers ongeveer 18 kWh elektriciteit en 2,1 liter benzine. De gebruiker kan echter zelf beslissen in welke rijmodus hij rijdt. Zo kan je middels de 'hold'-functie ook de batterijcapaciteit behouden om op het einde van de rit de stadskern emissievrij in te rijden. Deze Audi is meteen bestelbaar en kost 81.950 euro. (Belga)