Audi breidt het gamma van zijn A3 Sportback verder uit met een plug-in hybride versie. Deze 40 TFSI e heeft een systeemvermogen van 204 pk, verbruikt 1,4 l/100 km en kan 78 kilometer zuiver elektrisch rijden.

Met de A3 Sportback 40 TFSI e gaat Audi verder met zijn elektrificatiecampagne. De plug-inhybride versies van de A6, A7, A8, Q5 en Q7 zijn al op de markt gebracht, en nu volgen de compacte modellen dat voorbeeld. De A3 Sportback 40 TFSI e, die verder bouwt op het concept van zijn voorganger, de A3 Sportback e-tron, mag de aftrap geven. Een krachtigere, sportieve variant volgt weldra.

Samen ontwikkelen de 1.4 TFSI benzinemotor van 110 kW (150 pk) en de elektromotor van 80 kW, die geïntegreerd is in de behuizing van de S-tronic zestrapsautomaat, een systeemvermogen van 150 kW (204 pk). Wanneer ze met maximale boost samenwerken, haalt het systeemkoppel de 350 Nm. Dit compacte plug-inhybride model sprint van 0 naar 100 km/u in 7,6 seconden onderweg naar een topsnelheid van 227 km/u. Op de NEDC-cyclus verbruikt hij tussen de 1,5 en 1,4 liter brandstof per 100 kilometer, wat overeenstemt met 34 tot 30 gram CO2 per kilometer. De elektriciteit wordt opgeslagen in een 13,0 kWh lithium-ionbatterij die onderin de wagen ter hoogte van de achterbank zit.

Het aandrijfbeheer van deze plug-inhybride is ontwikkeld om efficiënt te rijden. De bestuurder kan de elektrische aandrijving steeds voorrang geven met de EV-knop. Zo kan de auto tot 78 kilometer (NEDC) afleggen zonder plaatselijke uitstoot, goed voor de meerderheid van de dagelijkse verplaatsingen. Dat is aanzienlijk meer dan het vorige model. De elektrische topsnelheid bedraagt 140 km/u.

De Audi A3 Sportback 40 TFSI e is te koop vanaf deze herfst. Zijn basisprijs in België bedraagt 37.980 euro.(Belga)

