Atlis laadt batterijen op in 13 minuten

Atlis Motor Vehicles is een start-up die in 2016 door Mark Hanchett werd opgericht in Arizona en die zich focust op de ontwikkeling van de eerste grote 100% elektrische pick-up, dus eentje naar Amerikaans formaat. Een belangrijk punt in het lastenboek was dat alle professionele activiteiten ermee vrijwel zonder onderbreking moeten kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor was dus een snellaadsysteem nodig. Het doel was de batterijen in 15 minuten weer te kunnen opladen.

Intussen zijn de eerste tests in reële omstandigheden uitgevoerd en het bedrijf slaagde erin deze taak te volbrengen in 12 minuten en 35 seconden, wat een nieuw record is in het segment van elektrische wagens. Atlis gaf zijn technologische geheimen nog niet prijs, maar liet enkel weten dat het gebruik maakt van een uiterst geperfectioneerd koelsysteem, waardoor het opladen veel sneller kan gebeuren.

Verder is enkel bekend dat de Atlis XT gebruik maakt van vier elektromotoren (met een nog onbekend vermogen) waarmee een sprint van 0 tot 100 km/u mogelijk is. De topsnelheid is op 190 km/u begrensd. De pick-up heeft een laadvermogen van 2,25 ton en beschikt naargelang de capaciteit van de lithium-ion batterijen over een rijbereik tussen 480 en 800 kilometer. De Atlis XT levert hiermee het duidelijke bewijs dat elektrische voertuigen een sterke vooruitgang boeken.(Belga)