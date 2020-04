De firma R-Reforged heeft twee bijzonder exclusieve Aston Martin Zagato's ontwikkeld naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de ateliers Zagato. De Italiaanse carrosseriebouwer heeft al 60 jaar nauwe banden met de Engelse constructeur.

R-Reforged is een Zwitsers bedrijf dat in 2018 werd opgericht en het bouwt bij zijn Britse dochteronderneming in Warwick (UK) hoog kwalitatieve voertuigen in beperkte reeksen. Eén van de volgende projecten van R-Reforged is het manueel bouwen van 38 Coupé- en Speedster Twins, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Atelier Zagato (1919-2019) en het 60-jarige partnerschap tussen de Milanese koetswerkbouwer en de Britse sportwagenfabrikant.

Er zullen slechts 19 exemplaren gebouwd worden (waarvan het merendeel al is verkocht). Ze combineren het beste van twee werelden: een sportieve Speedster in zijn zuiverste vorm en een tijdloze Coupé. Beide modellen worden afgeleid van de V12 Vantage, waarvan de atmosferische 5,9-liter motor 600 pk levert, 85 pk meer dan het originele versie. Het koetswerk bestaat volledig uit koolstofvezel en beide partners hechtten bijzonder veel aandacht voor detail en afwerking. Het is een mix van traditionele en hedendaagse ambacht, van "Bridge of Weir" lederbewerking , maar er wordt ook gebruik gemaakt van de nieuwste materialen.

Marella Rivolta Zagato, die het Italiaanse designhuis mede leidt, bepaalde de details van de eerste twee auto's (foto). "We gebruiken vooral symbolische kleuren zoals goud en platina, dat zijn edelmetalen. Goud staat voor zuiverheid en onderscheiding, platina is tijdloos", weet Marella Rivolta Zagato. Deze modellen worden in de zomer van 2020 onthuld.(Belga)

