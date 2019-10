Uitgerekend aan de vooravond van de herfst toont Aston Martin enkele beelden van de nieuwe Vantage Roadster die in de lente van 2020 op de markt zou moeten komen.

Deze open coupé is op dit ogenblik slechts een prototype, maar de foto's tonen een vormtaal die nagenoeg productierijp oogt. Hij blijft trouw aan de stijl van de Aston Martin Vantage van vorige generaties, want het cabriogedeelte heeft andermaal een stoffen kap die achter de inzittenden in een compartiment kan worden neer gevouwen. Je herkent de nieuwste generatie van de Vantage Coupé aan de typische "ducktail" achteraan in combinatie met een ledstrip en ook die is op de roadster bewaard gebleven. Onder de motorkap gebruikt Aston Martin de 4-liter twin-turbo V8 met 510 pk (van Mercedes-AMG origine). Aston neemt de motor zonder aanpassingen over, maar geeft nog geen exacte prestatiecijfers vrij, al zullen die (iets) bescheidener zijn dan die van de iets lichtere coupé. De Roadster ongetwijfeld duurder zijn dan die van de coupé. (Belga)