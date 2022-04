Aston Martin-rijders die in het vel van James Bond wil kruipen kunnen een gepantserde Vantage bestellen bij specialist AddArmor. Safety first?

Bij ons zijn gepantserde voertuigen voor particulieren niet zo in trek omdat de kogels je hier (voorlopig) niet om de oren vliegen. Maar blijkbaar ontstaat er een groeiende vraag naar wagens met een kogelwerend koetswerk. Vaak zijn het berlines of SUV's maar de Amerikaanse specialist AddArmor stort zich nu ook op de markt van sportwagens.

Zo kan dit bedrijf sinds kort ook een gepantserde Aston Martin Vantage leveren. Daarvoor werden kevlar koetswerkpanelen, kogelwerend glas en extra bescherming voor de bodemplaat en de brandstoftank aangebracht, naast runflat-banden waardoor de wagen altijd verder kan rijden .

Een gepantserd koetswerk met deurklinken die een stroomstoot geven. © GF

Een leuk snufje in de James Bond-sfeer zijn de deurklinken die een elektrische schok kunnen geven. Aan de aandrijving werd niet geraakt. Daarvoor zorgt nog altijd de 510 pk sterke 4 liter V8 die de achterwielen aandrijft. Deze hele aanpassing maakt de Vantage een goede 200 kilogram zwaarder en de portefeuille van de eigenaar minstens 32.500 dollar (ca. 29.500 euro) lichter.

Kogelvrije ruiten moeten de inzittenden beschermen tegen aanvallers. © GF

