Precies twintig jaar geleden onthulde Aston Martin in Genève de V12 Vanquish en dat was toen de meest vooruitstrevende Aston omwille van technische hoogstandjes zoals een drive-by-wire gaspedaal en een gerobotiseerde versnellingsbak met lepels aan het stuur.

De Vanquish werd uitgerust met technologie uit de Formule 1. De snelle GT kreeg een twaalfcilindermotor die een lyrische klank produceerde. Deze zes liter grote atmosferische V12-motor leverde een - naar hedendaagse normen - bescheiden 460 pk en 556 Nm. Veel constructeurs halen vandaag precies evenveel kracht uit een tweeliter viercilinder. Later zou er ook een Vanquish S volgen die 520 pk sterk was.

De constructeur zette ook een retrofit-programma op met de mogelijkheid om de gerobotiseerde transmissie in te ruilen voor een klassieke versnellingsbak met manuele bediening. Door de forse motorisatie was de Vanquish geen pluimgewicht, ondanks de aluminium koetswerkpanelen en de centrale carbon-structuur.

James Bond

De statig gelijnde Aston Martin maakte - noblesse oblige - zijn opwachting in de twintigste Bond-film 'Die Another Day' waar acteur Pierce Brosnan hem als dienstwagen gebruikte. Ook deze Bond-car beschikte naast de traditionele artillerie over bijzondere eigenschappen. De wagen in de film kreeg een camouflagekleur wat de auto 'onzichtbaar' kon maken. Ook in de daaropvolgende Bond-prent ('Everything or Nothing') uit 2004 was deze Aston te zien.

De Vanquish kende een relatief kort bestaan, want hij werd in 2007 al afgelost door zijn opvolger, de DBS.

De Vanquish werd uitgerust met technologie uit de Formule 1. De snelle GT kreeg een twaalfcilindermotor die een lyrische klank produceerde. Deze zes liter grote atmosferische V12-motor leverde een - naar hedendaagse normen - bescheiden 460 pk en 556 Nm. Veel constructeurs halen vandaag precies evenveel kracht uit een tweeliter viercilinder. Later zou er ook een Vanquish S volgen die 520 pk sterk was. De constructeur zette ook een retrofit-programma op met de mogelijkheid om de gerobotiseerde transmissie in te ruilen voor een klassieke versnellingsbak met manuele bediening. Door de forse motorisatie was de Vanquish geen pluimgewicht, ondanks de aluminium koetswerkpanelen en de centrale carbon-structuur.De statig gelijnde Aston Martin maakte - noblesse oblige - zijn opwachting in de twintigste Bond-film 'Die Another Day' waar acteur Pierce Brosnan hem als dienstwagen gebruikte. Ook deze Bond-car beschikte naast de traditionele artillerie over bijzondere eigenschappen. De wagen in de film kreeg een camouflagekleur wat de auto 'onzichtbaar' kon maken. Ook in de daaropvolgende Bond-prent ('Everything or Nothing') uit 2004 was deze Aston te zien. De Vanquish kende een relatief kort bestaan, want hij werd in 2007 al afgelost door zijn opvolger, de DBS.