De Aston Martin Valhalla is een hybride hypercar met een vermogen van 950 pk, die zowel topprestaties op een circuit neerzet als elke dag perfect dienst kan doen. De lancering is in de loop van 2022 voorzien.

Aston Martin koestert hoge ambities met zijn nieuwe hypercar, waarmee het merk op alle vlak de grenzen wil verleggen. De constructeur heeft moeite noch tijd gespaard om met een heel bijzondere bolide te kunnen uitpakken, en die missie lijkt zeker geslaagd. De Valhalla beschikt over een hybride aandrijving die een 750 pk sterke V8 4.0 biturbo van Mercedes-AMG-origine met twee elektromotoren van elk 204 pk combineert om een systeemvermogen 950 pk en 1.000 Nm te bekomen. Voor de transmissie wordt beroep gedaan op een gerobotiseerde achtversnellingsbak met dubbele koppeling.

De Valhalla komt in 2022 op de markt © GF

15 km elektrisch rijden

Deze cocktail staat borg voor topprestaties en dat wil Aston Martin weldra aantonen met een recordtijd op de Nürburgring. De cijfers zijn alvast veelbelovend met een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,5 seconden en een topsnelheid 330 km/u. Tegelijk kan de Valhalla ook 15 km zuiver elektrisch rijden tegen een maximale snelheid van 130 km/u.

Verder beschikt deze bolide nog over heel wat toptechnologie met een verfijnde stroomlijn die 600 kg aan downforce bij 240 km/u oplevert, koolstof-keramische remmen, een adaptieve ophanging en een elektronisch gestuurd differentieel. Een degelijke basis die de Aston Martin F1-piloten Sebastian Vettel en Lance Stroll nu nog verder zullen finetunen op het terrein. En om mindere goden toch volop te laten genieten aan het stuur, is de Valhalla ook uitgerust met een resem veiligheidsitems, waaronder ook een adaptieve cruise control, dodehoeksensoren en een noodremassistent. Daarnaast beschikt deze hypercar eveneens over de nodige comfortelementen om er dagelijks volop van te kunnen genieten, zoals een tweezonenairco of een infotainmentsysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto.

De Valhalla produceert 950 pk en haalt een top van 330 km/u © GF

