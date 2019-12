Op vrijdag 6 december opende Aston Martin zijn nieuwe productielocatie in St Athan in Wales. Het topmanagement en de plaatselijke autoriteiten waren aanwezig voor dit evenement dat een mijlpaal is in de geschiedenis van het merk. In de nieuwe organisatie blijft de Britse site van Gaydon verantwoordelijk voor alle sportieve Aston Martin modellen, terwijl men in de nieuwe St Athan site de nieuwe SUV (DBX) zal bouwen.

Het is uiteraard een andere site, maar St Athan ligt op minder dan 200 km van Gaydon zodat er een snelle en permanente verbinding mogelijk is tussen beide locaties. Athan is ook een kuststad, die het transport van de DBX en diens onderdelen over zee zal vergemakkelijken; 90% van de productie is immers voor export bestemd. De fabriek zal pas in de loop van 2020 op volle toeren draaien en er zullen 750 hooggekwalificeerde medewerkers aan de slag gaan.

De CEO van het merk, Andy Palmer, benadrukte de cruciale rol van de DBX voor de toekomst van het bedrijf. De minister-president van Wales was verheugd om Aston Martin op zijn grondgebied te verwelkomen en binnenkort wereldwijd Aston Martins "made in Wales" te zien rijden. Deze fabriek is in feite een voormalig RAF-terrein dat een nieuwe bestemming kreeg van de plaatselijke autoriteiten. De Britten zijn vooral trots dat de productie in het Verenigd Koninkrijk blijft.(Belga)