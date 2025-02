Aston Martin onthult Valkyrie Hypercar

Het Britse merk gaat op jacht naar de zege in de 24 Uur van Le Mans met de Valkyrie Hypercar.

Aston Martin speelt weer mee in autosport op absoluut topniveau met de Valkyrie Hypercar. Dit prototype kreeg een 6,5-liter V12-motor en komt dit seizoen aan de start van het wereldkampioenschap uithouding (FIA WEC) en het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Voor het FIA WEC – met onder andere de legendarische 24 Uren van Le Mans – krijgt de Valkyrie Hypercar een groene livrei. Voor races over de oceaan is voor een blauwe tint gekozen.

Het team The Heart of Racing staat in voor de Valkyries. Als piloten zijn Harry Tincknell, Tom Gamble, Marco Sørensen, Alex Riberas, Ross Gunn en Roman De Angelis aangetrokken. De Aston Martin Valkyrie LMH komt voor het eerst in actie op 28 februari in Qatar. Daar heeft dan de eerste manche van het WEC 2025 plaats. Op 15 maart volgt het Amerikaanse debuut met de 12 Uur van Sebring. Het hoofddoel van Aston Martin is natuurlijk de 24 Uur van Le Mans. Dat blijft één van de meest iconische en prestigieuze races ter wereld.