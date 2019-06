Aston Martin breidt zijn gamma weldra verder uit met een nieuw model dat zich tussen de Vanquish en de Valkyrie zal postioneren en de naam Valhalla krijgt.

Namen uit de Noorse mythologie zijn de laatste tijd erg populair op de marketingafdeling van Aston Martin. Na de Valkyrie hypercar, krijgt zijn kleinere broer de naam Valhalla. Een verwijzing naar het rijk van oppergod Odin waar de gesneuvelde strijders heengingen. Deze wagen werd eerst getoond als Project 003 en dook later ook op als AM-RB 003, maar kreeg intussen dus al een volwaardige benaming in afwachting van de lancering die de volgende jaren is gepland.

Aston Martin plaatst de nieuwe Valhalla tussen de Vanquish en de Valkyrie. Voor de ontwikkeling van deze koolstofvezel sportwagen wordt nauw samengewerkt met het Red Bull F1-team, zodat je er zeker van kan zijn dat deze wagen ook zeer sportieve genen zal dragen. Voor de aandrijving zal een V6 met turbolader en een hybride module zorgen, maar cijfers over het geleverde vermogen of de prestaties zijn nog niet vrijgegeven. Wel is zeker dat de Valhalla zeer exclusief zal blijven, want Aston Martin is van plan er slechts 500 exemplaren van te vervaardigen.(Belga)