In 2021 maakt Aston Martin na 61 jaar zijn comeback in de koningsklasse van de autosport met als rijders ex-wereldkampioen F1 Sebastian Vettel en Lance Stroll.

De afgelopen jaren verwierf de gefortuneerde Canadese zakenman Lawrence Stroll zowel het prestigieuze automerk Aston Martin als het Racing Point Formule 1-team. Dat moest onvermijdelijk leiden tot de comeback van Aston Martin in de Formule 1. In 2021 is het zover en zullen de Britse racewagens weer present zijn op het hoogste niveau van de internationale autosport.

De vorige aanwezigheid van Aston Martin in de Formule 1 dateert al van 1959-60 en was niet meteen een groot succes. Aan het stuur van de DBR4 en DBR5 vervulden Roy Salvadori, Carroll Shelby en Maurice Trintignant toen niet meer dan een figurantenrol.

Recenter boekte Aston Martin meer succes in de GT-klassen van uithoudingsraces, waar de fabriekswagens vaak waren getooid in het bekende 'British Racing Green'. Wellicht wordt dat ook de livrei van de nieuwe F1-bolides die de volgende weken onthuld worden, vooraleer ze aan de start komen van de eerste Grote Prijs van 2021, die op 21 maart in Melbourne (Australië) staat gepland.

Aan het stuur nemen viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel en Lance Stroll (de zoon van de teameigenaar) plaats. Het 'nieuwe' Aston Martin F1 team is dus eigenlijk niets meer dan het herdoopte team Racing Point dat in 2020 vierde werd in de eindstand van de F1 en één overwinning scoorde met Sergio Perez. Een vliegende start van deze nieuwkomer is dus zeker niet uitgesloten.

