De ACH130 Aston Martin Edition wordt het eerste model dat voortkomt uit de samenwerking tussen Aston Martin Lagonda en Airbus Corporate Helicopters. Het vliegtuig werd onthuld in Courchevel in de Franse Alpen.

Deze elegant ogende speciale versie van de ACH130 helikopter krijgt specifieke interieur- en exterieurelementen die door specialisten van Aston Martin werden ontworpen. De helikopter is voorzien van een zeer luxueus auto-interieur dat helikopterbezitters en piloten - die over het algemeen liefhebbers zijn van uitzonderlijke auto's - in vervoering zal brengen.

Het kennersoog herkent meteen enkele details uit de Aston Martin DB11. Zowel het design als het superieure comfort is een opsteker voor zakelijke klanten die gebruik maken van dit type hogesnelheidsvervoer. Dergelijke heli's worden vaak ingezet voor het transport vanuit een luchthaven naar een nabijgelegen stad of locatie. De de ACH 130 draagt Aston Martin-emblemen (de iconische Aston Martin-vleugels) op zorgvuldig geselecteerde lederen interieurelementen. Het Stirling Green loopt over in Jet Black aan de onderkant van de helikopter. Ook andere bodykleuren van de Aston Martin kleurenkaart zijn beschikbaar.

Voor de Britse sportwagenfabrikant is deze samenwerking met andere spelers op vlak van transport en mobiliteit een strategische troef om luxeklanten nog beter te bedienen. De ACH130 Aston Martin Edition kan nu reeds worden besteld en de eerste leveringen worden al in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.(Belga)