Op 20 november onthult Aston Martin de definitieve versie van zijn eerste SUV-model, de DBX, ontdaan van alle camouflage. In tussentijd krijgen we al een glimp van het verfijnde interieur van deze Aston te zien. Door voor een aangepast chassis te kiezen, konden de ontwerpers van de DBX ook het interieur aanpassen aan de specifieke behoeften van SUV-liefhebbers. Dankzij de royale wielbasis kon men de binnenruimte optimaliseren met behoud van klassieke proporties en een lage daklijn.

Meer dan zes maanden werden besteed aan het bepalen van de ideale zitpositie van de bestuurder. De rijhouding biedt een onbelemmerd zicht op de motorkap om voldoende overzicht te hebben wanneer ook andere auto's in de buurt zijn, maar zorgt ook voor voldoende steun bij een dynamische rijstijl op een bochtig parcours.

Het brede en hoge dashboard accentueert het gevoel van ruimte en luxe in de DBX. Elke knop is zorgvuldig gepositioneerd om de ergonomie te verbeteren. Aston Martin geeft aan dat er rekening werd gehouden met een panel deskundigen (mannen en vrouwen) die advies gaven om één en ander te optimaliseren. De nieuwe TFT-displays werden zorgvuldig geïntegreerd, zodat ze ondanks hun grote afmetingen elegant blijven ogen. Tot slot bevat de middenconsole een opbergvak voor grotere voorwerpen zoals een handtas of een 1,5 liter fles. Zo blijven waardevolle spullen binnen handbereik (zonder dat ze op de passagiersstoel moeten rondslingeren). Aston Martin geeft vandaag geen verdere details prijs, maar laat wel weten dat de DBX ongeveer 200.000 euro zal kosten. (Belga)