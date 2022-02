Aston Martin pronkt graag met de 'krachtigste SUV'. Dus kreeg de DBX een vitaminekuur die hem een vermogen van 707 pk oplevert. Een cijfer dat meteen de typebenaming vormt.

Eigenlijk is de Aston Martin DBX 707 'slechts' de krachtigste Europese SUV, want aan de andere kant van de oceaan is er nog de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Die is goed voor 710 pk en levert dus enkele paardjes meer af. Maar de power die de nieuwe topversie van de DBX produceert, blijft fabelachtig en maakt hem zeker tot een nieuwe referentie onder de Europese premium SUV's.

De DBX 707 is de krachtigste Europese premium SUV. © GF

Supersnel

Nu is de basis van de DBX al niet mis met een 4 liter V8-biturbo die goed is voor 550 pk en 700 Nm. Toch nam Aston de hele aandrijving onder handen en haalde er zo 157 pk en 200 Nm extra uit waardoor deze ultieme DBX 707 pk en 900 Nm levert. De benaming lag meteen voor de hand: 707.

Tegelijk werden ook de hele aandrijflijn, de ophanging en de remmen aangepast om die power aan te kunnen. Zo is bijvoorbeeld de bestaande transmissie vervangen door een negentrapsautomaat met een natte koppeling die bestand is tegen het hogere koppel en die ook sneller schakelt. Dit is te merken aan de prestaties want de DBX 707 spurt in slechts 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Dat is zeer snel. Maar gelukkig beschikt deze SUV ook over ruim bemeten koolstof-ceramische remmen die volgens Aston Martin meer dan voldoende stopkracht verzekeren.

Uiterlijk herken je de DBX 707 aan zijn sportievere en stoerdere uitdossing met een grotere grille, sideskirts en diffusor. Aston Martin is gestart met de productie van de DBX 707 waarvan de eerste exemplaren nog voor de zomer worden geleverd. Over de prijs werd niets losgelaten, maar noteer dat de 'gewone' DBX al 191.000 euro kost.

Interieur van de Aston Martin DBX 707. © GF

