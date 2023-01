Artsenenquête: auto van ‘den doktoor’ wordt groener

Bijna vier op de tien artsen die een nieuwe wagen willen kopen, opteren voor een deels of volledig elektrisch aangedreven auto. Vandaag rijdt de helft van het medisch korps nog met een diesel- of benzinewagen en stelt het aantal volledig elektrische auto’s in ons land weinig voor.

Eind vorig jaar lanceerden Artsenkrant/Le Journal du Médecin en het maandblad de Apotheker/Le Pharmacien een mobiliteitsenquête onder hun lezers. Volgens hoofdredacteur Geert Verrijken leverde de bevraging 973 antwoorden op, driekwart van artsen en een kwart van apothekers. “Aan de ene kant was er het actualiteitsgegeven van het autosalon en aan de andere kant waren en zijn we geïnteresseerd in het mobiliteitsgedrag van artsen. Er was ons ter ore gekomen dat almaar meer huisartsen met de fiets of het openbaar vervoer huisbezoeken afleggen maar in de praktijk gaat het om een kleine minderheid, acht op de tien gebruiken nog altijd de auto. Dat verwondert me niet, aangezien het geregeld regent in ons land. Bovendien hebben ze een dokterstas mee. Het voordeel van met de fiets of het openbaar vervoer onderweg te zijn, is dat men niet op zoek moet naar een parkeerplaats. Wat in vele steden een tijdrovende bezigheid is.”

Artsen zijn voortrekkers inzake elektrisch autorijden

“Daarnaast wilden we weten hoe groot de appetijt van artsen is om elektrisch te rijden, waarom zij voor- of tegenstander zijn en of zij zich daarbij ook laten leiden door de financiële voordelen waar eigenaars van elektrische auto van genieten. Wat blijkt? Vier op de tien rijden met een plug-in hybride of full electric wat maakt dat artsen voortrekkers zijn, in vergelijking met de rest van de bevolking, op het vlak van elektrisch autorijden. Artsen die vandaag aan een nieuwe auto toe zijn, kiezen in 37,2 procent van de gevallen resoluut voor een volledig elektrische auto.”

Op de vraag welke voordelen elektrisch autorijden in hun ogen biedt, wijst 76 procent erop dat een PHEV en BEV minder of helemaal geen schadelijke CO 2 uitstoten. Zij schalen het aspect ‘aangenaam stil/geruisloos’ (56%) hoger in dan fiscale voordelen (52%), thuis kunnen opladen (44%), lagere energie- en onderhoudskosten (39%) of betere prestaties (21%). Een kleine minderheid (9%) ziet geen voordelen in elektrisch rijden.”

Milieureflex

Kijken we naar de leeftijden, dan blijkt dat bij de -30-jarigen en 60-plussers 70 procent met een benzine- of dieselwagen rijdt, bij de 41- tot 50-jarigen gebruikt bijna een kwart van de respondenten een deels of volledig elektrisch aangedreven auto.

Volgens Geert Verrijken speelt bij jonge artsen – jonger dan 30 tot 41 jaar – het aspect klimaat een belangrijke rol bij de keuze van de aandrijvingsvorm, respectievelijk 46 en 48,8 procent tegenover een algemeen gemiddelde van 30 procent.

Verrijken: “De helft van de respondenten geeft aan al met een elektrische auto te hebben gereden, 22 procent heeft al eens meegereden. 12,3 procent zegt geen verstand te hebben van aandrijving op stroom. Wat mij heeft verrast: bijna de helft van de artsen in onze enquête beschouwt waterstof als de meest milieuvriendelijke technologie. Allicht hebben we hier te maken met een rationeel-theoretische keuze.”

Hoge prijs

Elektrisch rijden levert ook nadelen op. Voor driekwart is de hoge prijs een obstakel, gevolgd door de beperkte actieradius (73,2%). 66,1 procent is van oordeel dat de batterij milieuonvriendelijk is, 60,1 procent neemt aanstoot aan het beperkt aantal laadpalen en 56,7 procent merkt op dat de stroom niet volledig groen is. De trage laadsnelheid en lange leveringstermijnen wegen minder zwaar door.

Safety first

Bijna vier dokters op tien geven aan dat hun volgende auto full electric zal zijn. Voegen wij daar de voorstanders van een plug-in hybride (22,4%) en mild/full hybride (16,6%) aan toe, dan komen wij uit op een totaal van acht artsen op tien die zich een deels of volledig elektrische auto willen kopen.

De vraag waarom een dokter voor een bepaald type wagen met een bepaald type aandrijving kiest, levert volgens Verrijken geen éénduidig antwoord op. Bovenaan het prioriteitenlijstje staan ‘veiligheid’ met bijna 96 procent, gevolgd door ‘zuinig brandstofverbruik’ (90%) en ‘milieu-impact’ (81,6%).

Verrijken: “Het merk op zich speelt een minder belangrijke rol en dat vinden wij ook terug in de samenstelling van het wagenpark van artsen. Er is niet één merk dat er boven uitsteekt. Bij een vorige enquête was dat nog anders en lagen met name de Duitse premiummerken goed in de markt.”

Twee wagens

Nemen we het wagenpark van de artsen onder de loep blijkt volgens de enquête van Artsenkrant dat ruim de helft (56%) twee auto’s bezit, 13 procent heeft drie auto’s, 25 procent houdt het bij één gezinswagen.

Waarom ook niet. 15 procent verplaatst zich helemaal niet met de wagen tijdens een werkdag. 11 procent doet dat wel maar legt hoogstens 10 kilometer af. Iets meer dan de helft van de artsen rijdt tussen de 10 en 50 kilometer per dag, 17,5 procent tussen 50 en 100 kilometer en 3,7 procent zelfs meer dan 100 kilometer.

Hoewel slechts een zeer kleine minderheid van de artsen gebruik van de fiets of het openbaar vervoer pleit 83,3 procent voor een uitbreiding van het openbaar vervoer. 77,8 procent dringt aan op de uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen.

Tot slot nog dit: amper 13,5 procent van de artsen beschikt vandaag over een laadpaal aan de praktijk, bijna 60 procent heeft er helemaal geen en slechts 7,9 procent overweegt de installatie van een laadpaal.