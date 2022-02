Bedrijven vergroenen hun wagenpark. Wanneer zij de bestaande bedrijfswagencultuur aanhouden, moeten ze vanaf 2026 vooral elektrische voertuigen aanbieden aan medewerkers.

Een goed voorbeeld daarvan is Aquafin dat onlangs 22 bijkomende 100% elektrische voertuigen aan de vloot toevoegde. De keuze viel op de Nissan Leaf en Aquafin koos voor de modellen met de grote batterij die een capaciteit van 62 kWh biedt. Het gaat om een leaseovereenkomst waarbij Aquafin een beroep doet op KBC Autolease. Met de 22 bijkomende elektrische voertuigen beschikt Aquafin momenteel over 60 volledig elektrisch aangedreven bedrijfswagens.

Meer en meer bedrijven nemen vandaag EV's op in hun vloot. Enerzijds willen ze zich op deze manier profileren als een groene en geëngageerde onderneming en past deze policy in de bedrijfscultuur. Sommige spelers maken er zelfs een statement van door de volledige vloot te elektrificeren. Onderliggend willen bedrijven vandaag vooral ervaring opdoen met elektromobiliteit, want ondanks alle voordelen die EV-rijden kan bieden, is de bijhorende logistiek complexer en duurder.

Medewerker vertrekt

Medewerkers die hun voertuig voor woon-werkverkeer gebruiken, moeten ook thuis over de nodige laadinfrastructuur beschikken. Mensen die bijvoorbeeld geen privéparking hebben waar een wallbox kan worden geïnstalleerd (stads- of appartementsbewoners,...) zijn aangewezen op openbare laadinfrastructuur en de bijhorende beschikbaarheid.

Een tweede issue waar fleetowners bij bedrijven mee zitten is de installatiekost van de laadinfrastructuur bij de medewerkers thuis. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de investering van de laadpaal (inclusief aanpassingen aan de thuisinstallatie) wanneer een medewerker de organisatie verlaat?

