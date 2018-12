Aprilia Tuono in de VS verkozen tot coolste motor

Het is opmerkelijk dat deze prijs naar een Italiaans merk gaat op één van de belangrijkste markten ter wereld en het bevestigt dat de Tuono V4 1100 RR een uitzonderlijk motor is. Specialisten beschouwen het als één van de meest opwindende motorfietsen op de markt en daarom is het één van de favorieten van het Amerikaanse publiek. Volgens Cycle World magazine onderscheidt de Aprilia Tuono V4 1100 RR zich van zijn concurrenten, door de beroemde V4 motor onder een hoek van 65 graden, het frame en de schitterende demping in combinatie met het uiterst efficiënte remsysteem. Hij is betrouwbaar, snel en comfortabel. De Tuono V4 1100 RR is volgens de constructeur "de meest vooruitstrevende motor in het prestigieuze en zeer competitieve segment van de hypernaked bikes. De V4-motor levert 175 pk en biedt uitzonderlijke prestaties dankzij de superieure technologie en verfijnde elektronica. Door de doorgedreven evoluties zal het frame, de vering en het remsysteem ervoor zorgen dat deze motor ook nog de komende jaren uniek zal blijven".(Belga)