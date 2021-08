Aprilia, het Italiaanse merk dat we kennen van sportieve motorfietsen, bromfietsen en scooters komt nu ook met een elektrisch aangedreven step die, noblesse oblige, een sportief dna uitstraalt.

Elektrische steps zie je steeds vaker in het stadsbeeld want deze compacte elektrische voertuigjes blijken ideaal om zich efficiënt over korte afstanden te verplaatsen. Ze worden ingezet in budgetvriendelijke deelplatformen en ook steeds meer autoconstructeurs geloven in hun mogelijkheden voor 'last mile'-vervoer, waarbij de auto op een randparking wordt geparkeerd en de elektrische step (die perfect in de koffer past en mogelijk zelfs onderweg kan worden opgeladen) de bestuurder op enkele minuten naar de stadskern voert.

Aprilia speelt met de eSR2 in op deze trend. De tweewieler wordt aangedreven door een elektromotor van 350 W die wordt gevoed door een batterij met een capaciteit van 0,29 kWh. Aprilia stelt dat deze batterij volstaat voor een autonomie van ongeveer 25 km.

De step rolt op 10 inch tubeless banden en maakt gebruik van een geveerde voorvork, wat het rijcomfort moet verhogen terwijl een stel schijfremmen over de veiligheid waken.

Zowel voor- als achteraan wordt ledverlichting gemonteerd en de gebruiker kan de rijdata aflezen op een 3,5 inch led display.

Connectiviteit wordt voorzien via een app die beschikbaar is op Google Play en in de App Store.

De step zal worden verkocht via elektronicaketens en online stores en zou 559 euro kosten.

