De Belgisch-Luxemburgse BMW-invoerder meldt dat het Antwerpse politiecorps overschakelt op de nieuwe BMW R 1250 RT motor. Het gaat om BMW's zware toermotorfiets die niet alleen heuse prestaties levert, maar ook een hoog veiligheidsniveau biedt aan zijn berijder.

In die zin is het geen onlogische keuze omdat politiemotoren het ganse jaar (ook bij minder gunstige weersomstandigheden) worden ingezet door het corps. Dit is een primeur, want de RT - waarvan er zopas 22 exemplaren aan de politie zijn geleverd - komt pas in het voorjaar op de markt.

"We zijn verheugd dat de politie het vertrouwen in BMW opnieuw heeft bevestigd", weet Christian Lambert, directeur van BMW Motorrad. De nieuwe motorfietsen vervangen de huidige RT 1200 modellen. BMW heeft de voorbije jaren in België en Luxemburg ruim 800 motoren geleverd aan de diverse federale en lokale politiediensten.

Naast de RT 1250, die wordt aangedreven door een watergekoelde tweecilinder boxermotor en is uitgerust met een digitaal dashboard in combinatie met navigatiefunctie, krijgt de politie ook iets compactere F 750 GS-modellen.

