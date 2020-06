De vzw RUMESM, de organiserende club van de Coyote Superbiker, heeft besloten de 34e editie, die op 9, 10 en 11 oktober 2020 op Circuit Jules Tacheny had moeten plaatsvinden, te annuleren omwille van de COVID-19-crisis.

De annulatie was niet te vermijden gezien de onzekerheden rond de gezondheidsmaatregelen. België - en in het algemeen de hele wereld - is door de COVID-19-crisis in een buitengewone situatie terechtgekomen. Vandaag tasten de organisatoren van de Coyote Superbiker nog steeds in het duister over de maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheid te garanderen van het publiek (elk jaar ontvangt dit evenement 30.000 toeschouwers), de coureurs, de leden en de vrijwilligers van de organisatie. Daarom is de beslissing genomen om de Coyote Superbiker die op 9, 10 en 11 oktober plaats zou vinden op het Circuit Jules Tacheny in Mettet, te annuleren.

Voor de RUMESM is er echter geen sprake van een volledig verloren jaar. De vzw kondigt de creatie aan van een nieuwe wedstrijd - Supermoto Open - die toelaat de gezondheidsmaatregelen beter te beheersen. De datum moet nog vastgelegd worden, maar die zal in het najaar vallen.(Belga)

