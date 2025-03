Amerikaanse heffingen treffen Europese auto’s

Europese autoconstructeurs konden heel kort beter slapen. Zij kregen Europees uitstel om hun CO2-doelstellingen te halen, maar meteen daarop volgde een klap uit de States.

President Donald Trump gaat een kwart invoertaksen heffen op Europese wagens. Hoewel er achter de schermen nog druk gelobbyd wordt, is dat zeer slecht nieuws voor Europese premiumspelers met een grote Amerikaanse afzetmarkt voor hun luxeproducten. Hoewel de Amerikaanse president ook inzake de auto-industrie een ogenschijnlijk simplistisch beleid voert, lijkt het erop uit dat er aan Amerikaanse zijde winnaars zijn bij deze aanpak die een globale markt stilaan immobiliseert.

Tesla

Intussen gaat het van kwaad naar erger bij Tesla dat in een perfecte storm belandde. Enerzijds is er de tanende interesse voor elektrische voertuigen bij de consument. Voeg daarbij een verouderd Tesla-gamma. En sinds kort maakt Tesla-baas Elon Musk hij zich op zijn zachtst uitgedrukt weinig populair. Niet alleen de verkoop van Tesla is in vrije val, ook de aandelen van de constructeur. Daarbij komt dat Tesla geen mogelijkheid heeft om te diversifiëren zoals andere merken. Die kunnen vandaag naast elektromobiliteit al dan niet tijdelijk terugplooien op thermische of hybride aandrijvingen.

Zelfs een EV-concurrent als BYD verkoopt for the time being ook hybride modellen om het nodige volume te draaien en vooral om invoerheffingen op EV’s te omzeilen. In een vrij wanhopige poging het tij te keren, was er de promostunt van president Trump. Hij stapte voor het Witte Huis in een rode Tesla en kraaide dat hij zo’n wagen zou kopen. Zo’n schouwspel is nooit eerder vertoond, maar zette geen zoden aan de dijk. Beide heren lijken vooral in hun eigen vel te snijden.