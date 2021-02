Dankzij een samenwerking met de online retailgigant zal de Outlander 2022 de eerste auto ooit zijn die via Amazon Live wordt onthuld. De lancering zal plaatsvinden op dinsdag 16 februari om 18.00 uur. Een slimme zet in tijden waarin klassieke autosalons onmogelijk zijn.

Nu Mitsubishi het Europese continent verlaat, zoekt het merk naar nieuwe manieren om te communiceren op de overige markten waar het wel actief blijft zoals de VS. De Outlander 2022, een succesvolle SUV, wordt volledig vernieuwd en naast het product verandert ook de communicatiestrategie van de Japanse constructeur.

De Amerikaanse invoerder doet een beroep op de diensten van de online retailer Amazon om de wagen aan de man te brengen. Of het ook zal lukken om de Outlander via het online platform te kopen valt af te wachten, maar op het internet lijkt alles mogelijk.

Mitsubishi schenkt bovendien een auto aan de winnaar van een wedstrijd in het kader van de productlancering. Op die manier wil het merk een buzz creëren rond de release. Te oordelen aan het brede klantenbestand waarop Amazon kan terugvallen, lijkt dit op het eerste zicht een weldoordachte zet voor de Japanse autoconstructeur.

"We streven ernaar om unieke ervaringen te creëren voor onze klanten en de onthulling van de nieuwe Mitsubishi Outlander 2022 op Amazon Live brengt de sfeer van een autosalon tot in de huiskamer," stelt Munira Rahemtulla, directeur van Amazon Live. "Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten de mogelijkheid bieden om nieuwe producten en merken te ontdekken waardoor Mitsubishi een nieuwe en waardevolle band met klanten kan opbouwen".

Vandaag, enkele dagen voor de lancering, zijn er nog maar weinig details bekend over de volgende generatie Outlanders. Het blijft een SUV met plug-in hybride motorisatie en er komt er een evolutie van de Super All-Wheel-Control vierwielaandrijving.

Nu Mitsubishi het Europese continent verlaat, zoekt het merk naar nieuwe manieren om te communiceren op de overige markten waar het wel actief blijft zoals de VS. De Outlander 2022, een succesvolle SUV, wordt volledig vernieuwd en naast het product verandert ook de communicatiestrategie van de Japanse constructeur. De Amerikaanse invoerder doet een beroep op de diensten van de online retailer Amazon om de wagen aan de man te brengen. Of het ook zal lukken om de Outlander via het online platform te kopen valt af te wachten, maar op het internet lijkt alles mogelijk. Mitsubishi schenkt bovendien een auto aan de winnaar van een wedstrijd in het kader van de productlancering. Op die manier wil het merk een buzz creëren rond de release. Te oordelen aan het brede klantenbestand waarop Amazon kan terugvallen, lijkt dit op het eerste zicht een weldoordachte zet voor de Japanse autoconstructeur."We streven ernaar om unieke ervaringen te creëren voor onze klanten en de onthulling van de nieuwe Mitsubishi Outlander 2022 op Amazon Live brengt de sfeer van een autosalon tot in de huiskamer," stelt Munira Rahemtulla, directeur van Amazon Live. "Dankzij deze samenwerking kunnen we klanten de mogelijkheid bieden om nieuwe producten en merken te ontdekken waardoor Mitsubishi een nieuwe en waardevolle band met klanten kan opbouwen". Vandaag, enkele dagen voor de lancering, zijn er nog maar weinig details bekend over de volgende generatie Outlanders. Het blijft een SUV met plug-in hybride motorisatie en er komt er een evolutie van de Super All-Wheel-Control vierwielaandrijving.