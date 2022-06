Alpine Tour de Corse 75￼

Renault-dochter Alpine brengt een gelimiteerde versie uit van de Alpine A110. Het is een knipoog naar de gele Berlinette met startnummer 7 die in 1975 deelnam aan de Tour de Corse.

Alpine won niet in 1975 wel in de voorgaande jaren met de A110. De Alpine haalde in 1975 wel de finish van deze legendarische wedstrijd. Sinds de jaren zestig was de Tour de Corse – bij ons ook wel de rally van Corsica genoemd – onderdeel van het Franse rallykampioenschap. Het was een van de langste rallyproeven omdat het parcours een gordel maakte rond het eiland waardoor piloten het tot ‘de rally van de 1000 bochten’ omdoopten.

Collector’s item

Vandaag bouwt Alpine een A110 in de kleuren van weleer met een geel koetswerk, een witte striping en een obligate matzwarte kofferklep vooraan want de motor zit centraal. Achteraan zie je het startnummer 7 als een herinnering aan de Berlinette rallywagen uit 1975.

Het onderstel is sportief afgesteld en de Franse constructeur gebruikt voor deze versie de 300 pk sterke 1.8 turbo benzinemotor. Binnen staan Sabelt-sportstoelen die worden voorzien van een embleem ‘Tour de Corse 75’. Op verzoek monteert Alpine ook een rolkooi. De Franse sportwagenbouwer voorziet witte 18-duimsvelgen in combinatie met performante Brembo-remklauwen.

Deze bijzondere Alpine is nu al een collector’s item want er zullen slechts 150 exemplaren worden gebouwd voor de Europese markt. Liefhebbers van het genre kunnen hun interesse kenbaar maken bij hun plaatselijke Alpine-verdeler.